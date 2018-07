Dit kun je doen op Pride 2018

Pak de cultuur mee



Take Me To Church

Rebelse seks- en fetisjclub Church in de Kerkstraat bestaat tien jaar en dit jubileum wordt stevig gevierd. In de club hangt een expo van tien jaar club Church, en uiteraard zijn er veel speciale Pridefeestjes.

Extra: de grote after van de Gay Pride vindt in Church plaats: van 04.00 tot 10.00 kun je hier terecht. Er is geen dresscode, maar mooie outfits worden gewaardeerd.

Nieuwezijds Armsteeg 95

24/7 toegankelijk



Huis van een heldin

Elisabeth Maria van Beeren werd in 1927 op haar 25ste uitbater van (geheim) gaycafé 't Mandje op de Zeedijk. 't Mandje één van de eerste roze cafés van de stad.

Op zondag 29 juli wordt de woning van deze legendarische 'Bet', boven de kroeg, opengesteld.

Zondag 29 juli (13.00-17.00) gratis

Zeedijk 63



Opening Transpride

Ook de transseksuele gemeenschap wordt vertegenwoordigd tijdens Pride 2018. De festiviteiten en het culturele programma rondom deze groep wordt geopend op zondag 29 juli. Onder andere burgemeester Halsema woont de opening in de Generator (Oosterpark) bij. Na diverse sprekers wordt de opening feestelijk voortgezet in de naastegelegen Oosterbar.

Extra: op 1 augustis is er de 'TransPride Walk', een mars van de Generator naar het Javaplein.

Zondag 29 juli (17.00)

Generator, Oosterpark, Oosterbar



Podcast vol Pride

Altijd al willen bijdragen aan een podcast? Op 1 augustus neemt Geeky Dingen (een podcast over popcultuur) live een opname op. Het onderwerp? Heroes, geheel volgens het Pride-thema. Waarom zijn er nog zo weinig lhbt-superhelden? En waarom zijn robots in films altijd mannelijk of vrouwelijk? Wat is Dumbledoring en waarom is het een probleem? Afijn, genoeg vermaak dus.

Woensdag 1 augustus (17.00-19.00) gratis

Ms. van Riemsdijkweg 39



Beestenboel

Zijn mensen bijzonder met bijvoorbeeld homoseksualiteit? Natuurlijk niet. Homoseksueel en lesbisch gedrag onder dieren is het onderdeel van hun normale gedrag. De natuur is veel diverser. Op deze rondleiding en lezing in Artis komt de hele beestenboel voorbij, van dieren die niet mannelijk of vrouwelijk zijn tot dieren die van geslacht veranderen.

Donderdag 2 augustus (19.00-20.30) €15

Artis



Positief theater

In tragikomedie Poz Paradise hebben drie seropositieve vijftigers zich voorbereid op de dood, maar moeten hun leven omgooien als ze door verbeterde medicijnen toch meer tijd hebben dan ze dachten. Met onder andere Raymi Sambo.

Tot en met zondag 5 augustus

Stadsschouwburg



Sekswerkers zingen opera

Leer ons kennen, is de boodschap van sekswerkers die de stap naar het podium wagen in de Sex Worker's Opera. Het stuk is voor het eerst buiten Groot-Brittannië te zien. Lees hier meer: "Ik zing een aria over slaan met een zweep. Met elke mep ga ik beter zingen."

Tot en met 2 augustus

Compagnietheater