Paula Plantinga, van de pr: "De bijeenkomst is in de cuddle puddle."



Dit kon nog eens een spannende lunch worden.



Ik voeg me bij het gezelschap, dat verderop alvast bijeen is bij een tribune van houten blokken. Kroon is een plantenbak over de volle ­lengte.



Er zijn wraps in meerdere smaken en in de waterkan zit crushed ice. Daar knap ik inderdaad meteen al van op.



We nemen plaats en luisteren naar Ola Ahlvarsson, 'tech-star' uit Zweden en oprichter van Epicenter, en Coen van Oostrom, founder van Edge Technologies. Ze praten over 'intrepreneurs' - geen tikfout - en scalable zakendoen en nog meer dingen die ik thuis nog eens rustig moet teruglezen.



Ahlvarsson vertelt dat hij al snel 300 miljoen verdiende en het daarna allemaal weer verloor in de dotcomcrash van 2000. Hij komt nog behoorlijk monter over.



En Van Oostrom: "In dit gebouw kom je een stukje gezonder thuis van je werk dan toen je naar je werk ging."