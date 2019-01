Dit jaar nieuwe bars bij TREK

Meek Mill komt naar Oh My! Festival

Rapper Meek Mill komt naar Amsterdam. Op zaterdag 29 juni maakt de Amerikaanse rapper zijn opwachting op het Oh My! Festival in het Arena Park in Amsterdam, kondigde de organisatie woensdag aan.



Verder staan onder meer Broederliefde, SFB, Tory Lanez, Lil Baby, Jacquees, Josylvio en Young Ellens op het affiche. Eind februari maakt de organisatie nog een aantal artiesten bekend. De kaartverkoop voor Oh My! begint op 21 januari.



Onterechte gevangenisstraf

Meek Mill domineerde op verschillende manieren het nieuws in het afgelopen jaar. Hij kwam vrij na een onterechte gevangenisstraf, die het nodige stof deed opwaaien in de Verenigde Staten.



Na zijn vrijlating stortte hij zich weer volledig op het maken van muziek. Eind november bracht hij zijn hij zijn vierde album Championships uit. Op het album zijn samenwerkingen met Cardi B, Drake, Ella Mai, Rick Ross en Jay-Z terug te vinden.



Het is voor het eerst sinds zijn vrijlating dat Meek Mill naar Nederland komt. Hij is te zien op de Main Stage, waar ook Broederliefde en SFB komen optreden.