Dit jaar geen Pitch Festival

Dat meldt de organisatie van het dancefestival op Facebook.



Martin Verhorst van Mojo: "We zaten bovenop de ontwikkelingen in de indie electronica en waren een van de eerste met live electronische acts. We merken dat we 6 jaar na de eerste Pitch niet meer de kwalitatieve line-up kunnen bieden die we zouden willen."



"Pitch zoekt altijd acts die de potentie hebben om binnen 1 à 2 jaar door te stromen naar grote festivals. Die kunnen we nu niet boeken."



Andere festivals

Dat komt deels door het grote festivalaanbod die acts uit dezelfde poule vissen. "Die acts staan tegenwoordig ook op festivals als Lowlands en Best Kept Secret."



En met die grote jongens kan Pitch - op het NDSM-terrein kon Pitch maximaal 15.000 mensen kwijt - financieel niet meer concurreren.



2019?

Volgens Verhorst is het niet zo dat Pitch definitief is verdwenen. "Dat het ons dit jaar niet lukt, betekent niet dat Pitch nooit meer terugkomt. Volgend jaar kijken we weer wat we voor elkaar kunnen krijgen."



