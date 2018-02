Dit is het Chinese Boekenbal

De Dam ligt bezaaid met honderdduizendklappers en het ruikt er ook nog naar, zelfs een uurtje later. Ik kom van een bordeel gesneld, maar dat is de Schuim van morgen.



Het Chinees nieuwjaar is al ingeluid, ook met dansende leeuwen en draken, en het feest wordt voortgezet in de Majestic, op uitnodiging van Won Yip.



Bij die naam staat dan altijd horecatycoon. En 'duurste penthouse van de stad'. Dan zeggen de mensen: "Oh ja!"



Ik wurm me het café binnen. Mensen knikken vriendelijk gedag. Moet ik nu 'Gelukkig Chinees nieuwjaar' zeggen? Ik knik terug en pak een satéstokje. Dan zit je altijd goed.



Binnen is het al helemaal café Nol. Geen dansende draak te bekennen. In een hoek zingt Tino Martin, straks weer een handvol uitverkochte Ziggo Domes, vanavond bij Won Yip in de kroeg.



Vlak voor het podium, midden in het gewoel, staat hij. Stralen, zingen, huggen. Won Yip heeft het societyleven van Amsterdam inmiddels duidelijk omarmd.