Dit is geen Smoke House, dit is een Smoke Woonwijk

Heyn: "Ik wil je heel graag koffie aanbieden. Ik wil je mijn koffiebarretje laten zien."



Op een grootmoederskastje staat een thermoskan met filterkoffie. Op en rond een houten kistje staan allemaal verschillende mokken. Die heeft hij bij de kringloop vandaan en oude keukenkastjes.



"Iedereen kan de mok pakken die hij wil. Jij zult deze wel leuk vinden."



Ik krijg een mok met 'I love my job.'



Dan zal ik koffiedrinken ook.



Dit is koffie American style. Een mok voor 1,75 euro, refill 2,50 euro. Die kun je opdrinken aan de grote, houten tafel verderop, gemaakt voor de laptoppers van vandaag.



"Overdag koffie en 's avonds andere vloeistoffen."



Nu gaan we praten, Frank.



Heyn heet zijn gasten welkom en vertelt hoe het zo is gekomen. Jongetje in Baltimore, chef-kok in Parijs en 25 jaar geleden begon hij zalm te roken, achter in de schuur in Amsterdam. Na twee jaar zei zijn vrouw: "Ik eruit of jij met die rokerij ergens anders. We wonen hier ook nog."