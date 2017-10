Dit gebeurt er vannacht tijdens ADE

Bicep genoot net als iedereen in de zaal

Het Ierse house-duo Bicep lanceerde pas vorige maand z’n debuutalbum, maar wist vanavond de zaal van Paradiso Noord toch moeiteloos uit te verkopen voor een live-optreden.



En hoewel Matt McBriar en Andy Ferguson in een interview met NRC nog zeiden dat de muziek van hun album meer geschikt is voor tijdens het joggen of fietsen dan om in clubs te draaien, maken ze toch bijzonder dansbare nummers.



Dat ze twintig minuten later begonnen dan gepland, vond helemaal niemand erg. Hammer draaide de zaal vooraf prima warm en toen Bicep eenmaal begon, kon er echt hard worden gedanst op nummers die de heren zelf waarschijnlijk nog geen hits zullen noemen, maar absoluut de potentie hebben om het te worden.



Stoïcijns speelden ze live alle nummers schouder aan schouder, maar tegen het einde zochten ze toch zo nu en dan contact met het publiek met een bescheiden opgestoken duim. Ze genoten heus wel, net als iedereen in de zaal.



Van een hoogtepunt mag je op dag twee van ADE natuurlijk nog lang niet spreken, maar Bicep maakt grote kans op een notering in de top 5. (JW)