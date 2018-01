Dirk Scheele begint jubileumtour in Paradiso

Scheele schreef zijn eerste kinderliedjes als muziektherapeut voor kinderen met een beperking. Hij werd al snel populair als 'kinderpopster' en speelt gemiddeld drie voorstellingen per week in Nederland en België. Hij is daarnaast elke schooldag te zien op Nickelodeon (Nick Jr.) met zijn televisieseries Op stap met Dirk Scheele en Huis-, tuin- en keukenavonturen.



iPad

''Al 25 jaar treed ik met plezier op voor kinderen. Ik geniet van het enthousiasme dat ze uitstralen. Ik hoor heel vaak van ouders over één van hun kinderen: 'Dit is je grootste fan!' Dat beschouw ik als een heel groot compliment." Volgens Scheele is zijn doelgroep nauwelijks veranderd. "Hoewel, misschien kunnen heel jonge kinderen tegenwoordig wel iets meer drukte aan in liedjes en in het theater, dan 25 jaar geleden. De wereld om hen heen is wel veranderd. Vroeger zeiden ze tegen mij: 'Ik heb je op televisie gezien.' Nu zeggen ze: 'Ik heb je op de iPad gezien.'"



Duizenden voorstellingen

Dirk Scheele leverde in de voorbije kwart eeuw negentien cd's met eigen liedjes af, bracht vijf verzamel-cd's uit en nog één Duits- en één Engelstalige album. Hij speelde meer dan vierduizend voorstellingen waar in totaal meer dan een miljoen bezoekers op af kwamen.