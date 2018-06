Dino's komen in 3D toch behoorlijk dichtbij

Zo heb ik het nog zeker een half jaar weten te rekken. Ik vind, als je je kleine kinderen niet kunt opnaaien, hoe haal je anders ooit je goeie geld eruit?



Maar goed, de jongste woont inmiddels bij zijn moeder en met de oudste heb ik weer eens vette mot. Ik noem dat opvoeding. Hij: "Als jij je zin niet krijgt, valt er niet met jou te praten."



Kortom, ik ga alleen naar de première van Jurassic World, in 3D nog wel, want daar leent die zich uitstekend voor.



We krijgen popcorn en een 3D-bril. Dat gaat met dat ronde dingetje van mij erbij altijd maar net.



Achter me zegt iemand: "Ik ben natuurlijk heel erg van: als er dieren in zitten, is het goed."



Van mij mogen we beginnen.



"Welkom in de jungle," zegt host Celine Huijsmans, want dat is ook de dresscode. En: "Volgens de regisseur is dit echt de beste van de hele serie."