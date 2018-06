Diner op 50 meter hoogte... Gewoon niet over nadenken!

"Door jouw gewicht misschien," zegt Josien, dus die is ook voor de laatste keer mee.

Initiator Lars Bense hoeft niet mee omhoog. "Ik heb het eerder al eens gedaan. Toen heb ik heel stil gezeten. Beneden wist ik niet meer wat ik had gegeten. Dat hoor je wel vaker, als mensen het spannend vinden."



Oké dan.



Een voor een worden we vastgesnoerd in achtbaanstoelen. Er staat een mild briesje. De kraan-machinist eet een wit bolletje, ik denk met kaas.



In 22 stoelen zitten we aan een rechthoekige tafel rondom een open bak. Daarin is de keuken. De drie koks lopen los in de bak, maar zitten wel met een parachutetuigje vast aan een kabel aan het dak.



Even polsen hoe het er bij Josien voorstaat.