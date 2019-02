Dierloos en hoogwaardig snacken bij Deer Mama (7,5)

Omdat ik in de jaren tachtig tiener was, groeide ik op in de overtuiging dat ik niet van dansen hield (op schoolfeesten draaiden ze Paradise by the Dashboardlight) en dat spijkerbroeken niet sexy waren (de meisjes droegen Edwinjeans met wortelpijpen). Ik heb aan die periode ook een afkeer van fluorgroen en -roze overgehouden, en daarom lijkt ons bezoek aan Vegan Burgerbar Deer Mama aanvankelijk een traumatische herbeleving te worden.



Bijdehante tante

Het smalle zaakje is ingericht zoals kledingwinkels er in de jaren tachtig uitzagen: schappen van staalgaas, roze stoelen, hangplanten en witte tafeltjes; op het plafond de zwarte brabbelige lijnen van Memphis Design.