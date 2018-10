Dick Maas opent horrorfilmfestival Amsterdamned

Dick Maas opent het filmfestival met een vertoning van Rigor Mortis (1981), zijn eerste lange film. Ook Olga Zuiderhoek en Wim T. Schippers, die in de film speelden, zijn aanwezig. Voorafgaand is Maas' korte film Historia Morbi te zien



In totaal worden tijdens Amsterdamned twaalf films vertoond, waarvan de meeste niet in de bioscoop te zien zijn (geweest). Onder andere De Griezelbus, Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens én nieuwe horrorfilm Suspiria (met Tilda Swinton) worden vertoond.



Het is de derde editie van het driedaagss festival Amsterdamned, vernoemd naar Maas' grote cultfilm over de moordlustige duiker in de Amsterdamse grachten.



Amsterdamned

Woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 oktober

Kriterion, €9,50 voor losse voorstelling