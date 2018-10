Deze week: vier de doden en koop kunst voor 'n prikkie

De geschiedenisles die je nooit hebt gehad

Op school leerde je over Julius Caesar, Toetanchamon en Karel de Grote. Maar wat weet jij over Elisabeth Samson of Aaïcha Bergamin? Onder leiding van journalist Aldith Hunkar ga je daarom terug naar de schoolbanken, om vrouwen van vroeger (opnieuw) te leren kennen. Let wel: de avond is stijf uitverkocht, maar er zijn nog kaarten via Ticketswap beschikbaar of meld je aan op de wachtlijst.

Maandag 29 oktober (20:00 uur)

Rode Hoed