Deze week nieuw in de bioscoop

Touch Me Not

Er is een Lynchiaanse, expliciete droomsequentie in een club; er is een stukje homemovie, waarin het gezicht van een jonge vrouw wordt gefilmd terwijl ze seks heeft. Overal zijn dwarsverbanden en spiegelingen. En telkens verschijnt regisseur Adina Pintilie zelf weer in beeld, want Touch Me Not verbeeldt in de eerste plaats haar eigen zoektocht naar het wezen van seksualiteit en intimiteit. Een zoektocht die niet iedereen zal bekoren.



