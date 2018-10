Deze week nieuw in de bioscoop

Halloween

John Carpenters horrorklassieker Halloween (1978) is een masterclass in spanningsopbouw. De stijlvolle film blinkt uit in eenvoud: een boeman ontsnapt uit een inrichting om op de griezelfeestdag in zijn geboorteplaats babysitters te belagen.



Deze nieuwe Halloween (zonder Carpenter als regisseur) negeert ­alle eerdere vervolgfilms en een tweetal herverfilmingen. In slaperig stadje Haddonfield wacht de wederom door ­Jamie Lee Curtis vertolkte heldin al een volwassen leven lang op het moment waarop ze met haar oude kwelgeest kan afrekenen, al is het de vraag of ze daartoe in staat is.

Te zien in Arena, City, De Munt