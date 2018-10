Deze week nieuw in de bioscoop

Bad Times at the El Royale

El Royale heeft betere tijden gekend. Dit hotel-casino op de grens van ­Nevada en Californië was ooit een hotspot, maar nu is de jonge ­receptionist verbaasd dat er meerdere gasten tegelijk arriveren.



Meer kan je niet over deze thriller zeggen, want hij zit van begin af aan vol onthullingen en twists. Die zijn best vermakelijk, al bekruipt je wel het ongemakkelijke gevoel dat schrijver-regisseur Drew Goddard eigenlijk Quentin Tarantino na probeert te doen.



