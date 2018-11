Deze vier hoogtepunten zijn te zien op kunstbeurs PAN

Kees Keijer: Meisje in gele jurk, lezend

Het was voor Suze Robertson lastig om in haar woonplaats Den Haag of Scheveningen op straat te tekenen. In 1912 klaagde ze over bedreigingen van vissersjongens: "En daar sta je als vrouw moeilijker in dan mannen die schilderen. 't is wel jammer, want ik zie hier zo veel." Naast stillevens en dorpsgezichten schilderde ze vooral krachtige portretten van vrouwen en meisjes. Kinderen spelen nooit met elkaar, maar zitten dromerig voor zich uit te staren met een boek op schoot, of liggen ziek op bed.

