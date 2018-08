Deze plekken moet je kennen als nieuwe student in Amsterdam

UITKATEREN

Kan je het Amsterdamse leven even niet meer aan? Wil je gewoon even niks anders dan in een donkere ruimte zitten? Pak een van de Amsterdamse arthousebioscopen mee voor een rustig middagje vertier.



Rialto

Of je nu zin hebt in een cultklassieker of een obscure niet-westerse film: bij Rialto zit je gebakken. Eten kun je er trouwens ook: van pizzamaandag tot comfort food op donderdag en vrijdag.

Ceintuurbaan 338



The Movies

Zowel ideaal date- als uitbrakmateriaal: The Movies is de ideale bioscoop voor elke gelegenheid. Ga er nog heen zolang het nog kan, er bestaat een kans dat de misschien wel leukste bioscoop van Amsterdam twee jaar haar deuren moet sluiten.



FC Hyena

FC Hyena is geen studentikoze voetbalvereniging, maar een filmclub in Noord, waar je een brakke lunch gewoon mee mag nemen de bioscoopzaal in. Perfect dus, na een nacht doorhalen!



De Uitkijk

Met één klein zaaltje is De Uitkijk misschien wel de kleinste bioscoop van Amsterdam. Leuk feitje: het is ook nog eens het oudste filmtheater van het land.

Prinsengracht 452



Studio/K

Studio/K is veel meer dan een bioscoop: het is ook een café, restaurant, podium en club. Zo kun je er twee keer per maand kun je gratis het weekend komen inluiden in het café. Leuk, voor na de film!

Timurplein 62



De Filmhallen

Ideaal voor een ultieme brakke dag: pak overdag een film (of twee) in de Filmhallen en slenter daarna door naar de Foodhallen voor een zeer breed aannbod aan katervoer. Tip: zodra je een lege plek ziet in de Foodhallen, sprint er dan met je laatste krachten meteen op af. Het is er vaak erg druk.

Hannie Dankbaarpassage 12



Lab111

Film gemist? Geen probleem. BIj arthousebioscoop Lab111 draaien vaak films die nét verdwenen zijn uit de grotere bioscopen. Ook worden regelmatig speciale themaweken georganiseerd, zoals rondom het werk van Alfred Hitchcock of Wes Anderson, bijvoorbeeld.

Arie Biemondstraat 111



