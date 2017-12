Deze nieuwe hotspots gingen open in 2017

De Pijp

De meeste nieuwe zaken openden in De Pijp. Tussen de Stadhouderskade en de Ceintuurbaan verschenen 29 nieuwe hotspots, waaronder vier in de Ferdinand Bolstraat. Niet verwonderlijk: de straat is na ruim tien jaar Noord/Zuidlijn-verbouwingen eindelijk weer begaanbaar.



Een van de populairste nieuwkomers is The Avocado Show. Of het nu een broodje of salade is, of de vulling van een stukje taart: overal zit avocado in. Later dit jaar openden de eigenaren er schuin tegenover ook nog een winkel met eetrijpe avocado's.



Andere nieuwkomers in De Pijp zijn Ugga Urban Bakery - waar de Israëlische Adva Rachamim voor zoetekauwen rugelachs, babka's en hartige quiches bakt - en een tweede vestiging van de Vegan Junk Food Bar (op het Marie Heinekenplein) voor iedereen die verantwoord wil snacken.