Deze man wordt langzaam te mooi om waar te zijn

Bijna 29 jaar was Ernst Meulenberg portier van de Prinsengrachtziekenhuis en het OLVG Spuistraat. Daar maakte hij de aidsepidemie mee. Ook is hij auteur van gay novels.



Die boeken zijn aan mijn aandacht ontsnapt, maar ter ere van Meulenberg draag ik vandaag wel een hemd met houthakkersprint.



Zijn afscheid is in de tuin van het OLVG Spuistraat. Nu is tuin een groot woord. Een strook buiten tussen de panden, met tegels en grint. Een accordeonist speelt oud­-Amsterdams.



Op tafels hapjes en wijn, bier staat in het schuurtje. Ik neem voor de gelegenheid dan toch maar glas bubbels, ze zijn roze.



Ik hoor verhalen.



Meulenberg was ooit dj in Homolulu, in het goede oude pre-aidstijdperk. Toen die tent afbrandde, zocht hij een baantje en kwam in het Prinsengrachtziekenhuis terecht.