Deze events houden je wel even van de straat

Opera in de bios

Altijd al klassiekers als Romeo en Juliet, De Notenkraker of La traviata van dichtbij willen zien? Hiervoor hoef je niet diep in de buidel te tasten, The Royal Opera en The Royal Ballet uit Londen komen naar je toe. In twee bioscopen in de stad worden de komende tijd maar liefst 11 klassiekers live uitgezonden. Vanavond is de aftrap met het ballet Mayerling.

Vanaf maandag 15 oktober (20:10)

The Movies en de Filmhallen



Indie klassieker

De Britse indierockband Bloc Party staat op 15 oktober in de Afas Live en speelt tijdens het optreden het debuutalbum Silent Alarm integraal. Bloc Party werd met het album onderdeel van de laatste golf van echt succesvolle Britse alternatieve gitaarbands, waar ook bands als Franz Ferdinand en Arctic Monkeys toe gerekend worden. Het concert is uitverkocht, maar er staan veel kaarten op ticketswap.

Maandag 15 oktober (20.00)

Afas Live