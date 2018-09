Deze 8 escaperooms wil je niet missen

Sherlocked

Sherlocked, gevestigd in de Beurs van Berlage en een van de eerste escaperoom-bedrijven in Amsterdam, heeft twee opties: The Architect, een 'klassieke' escaperoom waarbij je het mysterie rond een verborgen studeerkamer moet ontrafelen en 'break-in experience' The Vault, waarbij je niet wordt opgesloten maar je juist naar binnen moet zien te komen om een kluis te kraken. Denk aan groene lasers en échte kluizen. Eng zijn de spellen geen van beiden, claustrofobisch word je er ook niet van. De moeilijkheidsgraad verschilt wel flink.

The Architect / The Vault

Slagingspercentage: 75% / 20%

Minimale leeftijd: 14 jaar

Tijd: 60 minuten / 90 minuten

Capaciteit: 2-6 personen / 4-6 personen

Prijs: €119-€129 per spel / €129-€149 per spel