Deze 5 nieuwe murals zijn het omfietsen waard

Terug na 30 jaar

Terug van weggeweest: de gigantische muurschildering die Keith Haring in 1986 maakte op de muur van het oude depot van het Stedelijk Museum bij de Centrale Markthallen. Het kunstwerk was bijna dertig jaar aan het oog onttrokken, maar is sinds kort weer te zien. Restauratie is hard nodig.



Het werk van 12 bij 15 meter is Harings grootste nog bestaande muurschildering in de openbare ruimte in Europa. Het gebouw staat niet op openbaar terrein, maar is vanaf de Willem de Zwijgerlaan gedeeltelijk te zien.

Willem de Zwijgerlaan, ter hoogte van de Karel Doormanstraat