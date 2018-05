Het is benauwd in de stad. Op de stoep wordt gevit tegen een man die te dichtbij langsloopt met zijn hond. Op het fietspad voegt een vrouw iets te scherp in en dat krijgt ze te horen in woord en bel.



Misschien was het ook wat krap, maar twee dagen geleden was dat glimlachend opgelost. Ook in de tram staan mensen veel meer in de weg dan anders. Zuchten, steunen, chagrijn.



Laat dat onweer in godsnaam snel toeslaan. Dan kunnen we weer een beetje normaal doen tegen elkaar.



Op deze momenten van benauwdheid voor de storm, na dagen van hitte, is Amsterdam als Koningsdag rond 19.00 uur. Opeens is het niet meer gezellig.



En dan ben ik ook nog op weg naar, volgens de organisatie zelf, de vrolijkste borrel van het jaar: de lenteborrel van de Westergas­fabriek. Er worden goede zorgen voor de inwendige mens beloofd.