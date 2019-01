De tosti's van de Tosti Club komen met gouden korst aan

Waar bestellen we?

Er zijn twee soorten thuisbezorggerechten die me verbazen. Allereerst de categorie 'dat komt vast nooit goed aan', zoals ijs of taart. En dan is er de categorie 'waarom zou je dit in godsnaam bestellen en niet zelf maken'. Wat mij betreft tikt de tosti beide vakjes aan.



U raadt het al: dat moet getest worden. En wel bij The Tosti Club aan de Albert Cuypstraat, van Brabantse origine, met reeds acht andere vestigingen door het land.



Wat biedt het menu?

Naast de klassiekers kaas, ham-kaas en Hawaii, staan er ook spannendere combinaties op de kaart. Sommige klinken aantrekkelijk (kipfilet met pindakaas en sambal), andere een tikje maf (gerookte zalm, belegen kaas, tzatziki, ­wasabi en rode ui). Ik ben een beetje behoudend - ik spreek graag nog eens een hartig woordje met de uitvinder van de combi kaas en vis.



Er zijn ook ontbijtgerechten, gewone broodjes, soep en zelfs een burger te bestellen. Schoenmaker, blijf bij je tosti, zou ik zeggen.



Wat gaat het worden?

Uiteindelijk belanden de klassieke ham-kaastosti (€5,50) op bruin brood en de Italian veggie tosti (€6,25) op wit in mijn winkelmandje. De prijzen vind ik echt hoog, dus ik verwacht dat ze goed ingepakt, warm en verrassend van smaak aankomen.



Spannend.

Hoezeer ik ook had verwacht zo'n bezorgtosti belachelijk te moeten gaan maken: ze zijn écht heel goed. Grote broodjes, netjes verpakt in elk een eigen doosje, met ­extra bakpapier ertussen om het overtollige vet op te vangen. Daar is over nagedacht en dat doet me deugd.