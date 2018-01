De Smoeshaan start met literaire avond Bijna Dinsdag

In 'de huiskamer van toneelspelend Nederland', De Smoeshaan naast Theater Bellevue, vindt maandagavond 8 januari om 20.00 uur de eerste editie van Bijna Dinsdag plaats. Het is, als we de Facebookpagina mogen geloven, een 'ingetogen literair spektakel'.



Wat dat inhoudt wil bedenker en voormalig dramaturg van Theater Bellevue Tjeerd Posthuma nog niet prijsgeven. "Er zullen vast momenten zijn dat mensen denken: o daarom."



Tweemaandelijks

Het spektakel zal om de maand terugkeren. Tijdens de eerste editie dragen Kyrian Esser (lid van de Theatertroep), Helena Hoogenkamp en Casper Nusselder eigen werk voor.



Hoogenkamp werkt aan een roman en schrijft toneel, Nusselder studeerde af als acteur aan de Academie voor Theater en Dans met een zelfgeschreven toneeltekst.



De naam, Bijna Dinsdag, refereert aan de naam van het café, licht Posthuma toe. Of eigenlijk aan de schrijver van de voorstelling De Smoeshaan, de Romein Plautus. Hij zou op maandag zijn geboren en ook gestorven. Posthuma: "Zijn vrienden lieten vastleggen dat het inderdaad maandag was, maar 'bijna dinsdag'."



De avond is gratis en aanmelden is niet nodig. Gewoon gezellig aanschuiven kan tot in de late uurtjes. Posthuma: "Wist je dat De Smoeshaan koffie serveert tot sluit? Je kunt het dus echt heel laat maken."



Bijna Dinsdag, maandag 8 januari, 20.00 uur