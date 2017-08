De School geeft 62 uur durend feest op ADE

Lid Pussy Riot naar ADE Green

Pussy Riots Nadya Tolokonnikova komt naar ADE Green om te praten over maatschappelijke verandering binnen de muziekindustrie.



ADE Green, onderdeel van het Amsterdam Dance Event, is een jaarlijks terugkerende eendaagse conferentie in het DeLaMar Theater die gaat over onder meer innovatie en duurzaamheid.



Een ander belangrijk thema dat aan bod komt is maatschappelijke verandering binnen de muziek- en evenementenindustrie. In het kader hiervan is de Russische activist uitgenodigd als headliner van het programma.