De presentatie van Cruijff 14: dat is genieten

Als je een boek kunt schrijven over Johan Cruijff, moet je dat nooit laten, dat is een oude uitgeverswet. En dan moet de boekpresentatie beginnen om 14.14 uur.



Hartstikke leuk bedacht.



Ik krijg twee consumptiebonnen. Dat vind ik dan weer niet consequent.



Ik verheug me vooral op Jean-Marie Pfaff. Voor de jonkies: Pfaff is een Belgische kamper die toevallig de beste keeper ter wereld werd. Zijn reddingen werden alleen overtroffen door zijn uitspraken.



Na een gestopte penalty voor Bayern München tegen de Duitse televisie: "Ich ahnte die hoeke."



Maar hoogtepunt was zijn speech na zijn afscheidswedstrijd in Koning Boudewijnstadion: "Mij resten slecht twee woorden: danku wel."



Kijk aan, Ben Wijnstekers is er wel al. Het is zijn schuld dat mijn oudste zoon voor Feyenoord is. Het kind was een jaar of zes, zeven en Wijnstekers gaf een voetbalclinic op zijn club, destijds in Hilversum. Een echte voetballer! Diep onder de indruk was hij en sindsdien kakkerlak.