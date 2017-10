De Paradiso punkjaren: gezellig, zo'n zaal vol no future

Wat De Paradiso punkjaren

Waar Paradiso, Weteringschans

Wie Oscar Smit, Jan Dietvorst, Ingrid Deddes, Henk van der Does, Jan Donkers

Wanneer vrijdag 29 september, 18.00 tot 20.30 uur



Drank en spijs **

Sfeer ****

Hans hoorde de presentator zeggen: “Fijn dat jullie allemaal nog leven.”

Hij beschrijft Amsterdam in die dagen. Autowrakken op straat, riolering die uitkwam in de gracht, niemand wilde er wonen. "En toen kwam punk: liederlijk, vuil, dynamisch, optimistisch."



We zijn hier om het boekje over de punkjaren van Paradiso te vieren: 1977, De Oerknal. Dit is deel één, het moet een serie van vier worden.



Auteur Oscar Smit liep hier destijds al rond. Met leren jack en buttons natuurlijk en aanvankelijk ook met zonneklep. "Maar dat heb ik maar één keer gedaan. In het donker is dat niks."



Op zijn verzoek speelt de punklive-act voornamelijk songs uit 1977. Ik herken het ook nog, We're so pretty, oh so pretty, wrauwww, en zo.



Als ze na afloop van het podium stappen, laten ze een snerpende piep in een microfoon achter. Dat doen ze goed.



