De oude Grieken vonden werk niks om trots op te zijn

Ondertussen is er wel genoeg te eten en drinken en straks is er ook livemuziek, maar eerst het nuttige voor het aangename.



Overleven is de trap op.



"Wees gerust," zegt gastheer Lammert Kamphuis, "niet letterlijk overleven. Maar over-spatie-leven. In deze prestatiemaatschappij. We gaan het luchtig houden."



Kamphuis is filosoof van The School of Life, maar hij had met ­gemak motivational speaker ­kunnen worden. Deze workshop is zijn bijdrage aan de stad.



We moeten allemaal tegen een onbekende vertellen wie we zijn, in drie zinnen. Ik vertel tegen mijn buurmeisje dat ik een Limbo ben die door een studie geschiedenis in Amsterdam terecht is gekomen en nu feestjes bezoekt voor Het ­Parool.



Scherp binnen de drie regels.