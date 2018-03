De Oscars en Franse chansons: dit wil je dit weekend niet missen

Filmfestival in het klein

Het IDFA moeten missen? Een aantal films die in de prijzen vielen tijdens het filmfestival zijn dit weekend te zien in De Balie. De organisatie heeft vier films geselecteerd: Amal (een veertienjarig meisje tijdens de Egyptische revolutie), The Other Side of Everything (een portret van regisseur Mila Turajlics moeder in Belgrado), As We're Told (een kunstzinnige studie naar menselijke strategieën voor de omgang met een irrationele bureaucratie) en Piripkura (over de Piripkura-indianen in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso).

Zaterdag 3 en zondag 4 maart (diverse tijden) €25

De Balie