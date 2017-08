De Nieuwe Kerk toont speech van Martin Luther King

De speech, waarin hij onder meer ingaat op de afschaffing van de slavernij in Amerika, maakt deel uit van de tentoonstelling We Have a Dream, over wereldverbeteraars Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela.



King hield zijn toespraak tijdens de herdenking van de historische 'Proclamation of Emancipation' van honderd jaar eerder, waarmee president Abraham Lincoln de slavernij afschafte. Deze proclamatie van de afschaffing van de slavernij is eveneens te zien op de expositie, die opent op 16 september en duurt tot 4 februari.



Grote invloed

De tentoonstelling vertelt over de grote invloed die de drie mannen hebben gehad op de geschiedenis van de twintigste eeuw.



Van Nelson Mandela komt onder meer een uitgave van het verzamelde werk van William Shakespeare naar Nederland. Dit exemplaar had een medegevangene op Robbeneiland naar binnen gesmokkeld, vermomd als uitgave van de Bijbel. In het boek staan persoonlijke aantekeningen van de Zuid-Afrikaanse apartheidsstrijder en voormalig president.



Ook is het spinnewiel van Ghandi te zien, waarmee hij zijn kleding maakte. Eind jaren twintig riep hij iedere Indiër op zelfgemaakte kleding te dragen in zijn strijd om India's onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk.



en is te bezoeken van 16 september 2017 t/m 4 februari 2018.