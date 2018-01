De natuurlijke charme van Carla Bruni vergoedt veel in Carré

Aan de dames in de zaal en ook aan de aanwezige heren die op heren vallen: steun je kerel, hij heeft het nodig.



Carla Bruni zegt het, in Engels met een prachtig Frans accent, ter inleiding van Stand By Your Man, de countryklassieker en tranentrekker van Tammy Wynette.



Zou er tijdens Bruni's uitvoering in Carré, met veel gezucht en gefluister, iemand niet denken aan háár vent?



Carla Bruni is getrouwd met Nicolas Sarkozy, voormalig president van Frankrijk. Sarko is grotendeels uit het publieke oog verdwenen, maar de carrière van de gewezen première dame als zangeres loopt gewoon door natuurlijk.