De Nationale Opera verkoopt 4000 kostuums

Een droomjurk uit Lohengrin, een historisch kostuum uit Die Soldaten of dat bijzondere hoofddeksel uit Tannhäuser kan binnenkort zomaar eens in jouw kast terecht komen.



Op zaterdag 3 februari doet De Nationale Opera er kostuums van voorbije producties van de hand. Het gaat om 4000 handgemaakte outfits plus schoenen, hoeden en overgebleven stoffen, afkomstig uit meer dan 25 opera's.



Ruimtegebrek

De prijzen variëren van 1 tot 300 euro. De kostuums en accessoires zijn te koop in twee sessies; van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Bezoekers mogen maximaal vijf items kopen, exclusief accessoires. 'Op die manier krijgen zoveel mogelijk mensen de kans om kostuums te kopen,' aldus de organisatie.



Het is de derde keer dat de Nationale Opera een dergelijke verkoop organiseert. In 2003 en 2009 deden ze dit ook, in verband met ruimtegebrek en dure opslag. Dit keer is de verkoop ongeveer een derde groter dan de vorige edities.



Archief

Niet alles gaat weg: 'Sommige solistenkostuums met historische waarde blijven bewaard voor het archief.' Van de opbrengst van de rest wordt een digitale kledingetikettenprinter plus software aangeschaft, die veel gemak en doelmatigheid kan opleveren. Zo'n apparaat kost 15.000 euro. De Opéra national de Paris heeft er volgens de Nationale Opera al prettige ervaringen mee opgedaan.



De kaartverkoop start op dinsdag 23 januari.



Kostuumverkoop De Nationale Opera

Zaterdag 3 februari 2018 in de foyer van de Stopera,

tussen 10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur

Tickets (per sessie): €5,-

Tijdens de verkoop kan er uitsluitend met pin betaald worden.