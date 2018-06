De Mooiste Stad gaat vooral over de groei van Amsterdam

Tachtig objecten koos Eberhard van der Laan voor zijn tentoonstelling. Van de meeste is snel duidelijk wat ze met Amsterdam te maken hebben. Bij een schilderij dat Nicolaes Berchem maakte in de tweede helft van de zeventiende eeuw is het even turen.



Conservator Laura van Hasselt wijst op een in wit gewaad gehulde vrouw te midden van overwegend naakte figuren. "Zij is de stedenmaagd van Amsterdam. Kijk wat ze in haar hand heeft.