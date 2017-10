De Melkweg krijgt een streetfoodbar

Voor het nieuwe culinaire 'podium' boekt de Melkweg dagelijks en wekelijks andere chefs. Zo komt onder andere Simon Parrott van The Beef Chief zijn burgers bakken en zorgen andere dagen de worstmakers van Brandt & Levie voor culinaire hotdogs.



In de online agenda van het podium is te zien wat je te wachten staat, mocht je met een knorrende maag door de Melkweg dolen. Geert van Itallie, directeur van de Melkweg: "Bijna elk dag hebben we optredens van artiesten in uiteenlopende genres en daarmee trekken we een zeer divers publiek. Die diversiteit streven we ook na in ons horeca-aanbod."