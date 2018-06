De melkboer keert terug in het Amsterdamse straatbeeld

Omdat boeren steeds meer moeten produceren, werkt men nog maar met één grasras en één koeienras Marten Verdenius, melkboer

Met zijn bedrijf Moma - dat staat voor More than Milk Amsterdam - wil hij daar verandering in brengen. Dat deed hij al door verse en lokale melk aan verschillende horeca in de stad te leveren.



Met zijn nieuwe melkwagen wil hij nu ook inwoners van de stad de mogelijkheid bieden om 'melk met een verhaal' te kopen.



Hij doelt op het verhaal van de biologische boerderij De Groene Griffioen in Weesp, waar zijn melk op een eerlijke en duurzame manier wordt geproduceerd. "Dat zie je terug in het landschap," vertelt Verdenius. "Tussen het gras vind je weidevogels en allerlei soorten kruiden."



De melk komt van Montbéliardekoeien, die volgens hem goed bij een biologische bedrijfsvoering passen.



Verschralend landschap

Heel anders dan de monocultuur die je nu in het grootste deel van het land ziet. "Omdat ze steeds meer moeten produceren, werken de meeste boeren nog maar met één grasras - het Engels raaigras - en één koeienras: de zwartbonte Holstein. Daardoor verschraalt het landschap." En dat is zonde, vindt hij.



Verdenius wil met Moma laten zien dat het ook anders kan. "Mensen weten over het algemeen maar weinig van wat er op een boerderij gebeurt. Door ze erover te vertellen hoop ik dat de waardering voor eerlijke producten toeneemt."



Verdenius startte zijn ronde na een feestelijke start vrijdag in De Pijp en de Rivierenbuurt. Zaterdag is Amsterdam-Oost aan de beurt.



Het is de bedoeling dat de melkboer in élk geval elke vrijdag en zaterdag door de stad zal rijden. Verdenius neemt op zijn route melk, yoghurt, ayran, hangop, chocolademelk en kaas mee.