De langste (niet helemaal legale) kopstoot ooit

Omdat het leven compromissen is, kies ik de white ale. Dat wordt me verkocht als een soort witbier.



"Er lopen collega's rond met een passende jenever," zegt Annemieke de Been, heel vriendelijk, maar ik spaar mijn krachten voor de recordpoging.



Die white ale had trouwens een stuk kouder gemogen. Ik gooi er twee klontjes uit de ijsemmer in, ook met al die drankkenners om me heen. Zo'n man ben ik.



Meesterdistilleerder Piet van Leijenhorst klapt in zijn handen. Hij heet ons welkom in de beste distilleerderij ter wereld en vertelt over de Gouden Eeuw en puur

natuur.



Bierbrouwer Frederik Kampman op zijn beurt vertelt over kruiden van vroeger en dat zijn merk Lowlander heet, omdat we hier zwaar onder NAP zitten.



Voor hen zit een jongeman met een donzen microfoon op zijn knieën. Vogels fluiten. Maar goed, hoe maak je in godsnaam van IPA een jenever? De meesterdistilleerder legt dat uit, maar dat is voor de fijnproever.



Van mij mogen we records gaan breken.