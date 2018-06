De kroeg met de mooiste naam bestaat 125 jaar

Wat De Engelse Reet 125 jaar

Waar De Engelse Reet, Begijnensteeg

Wie Teun van Veen, Nick van Gasteren, Jean-Marc van Tol, Hendrik D. van de Roemer, Paul Arnoldussen

Wanneer woensdag 27 juni, 16.00 tot 19.00 uur



Drank en spijs ****

Sfeer ****

Hans is vooral dol op die met nicotine gesausde muren

Uiteindelijk wordt het toch beleefd stil in de steeg, want goede manieren kent deze generatie nog wel.



Van Gasteren spreekt Teun de Vierde toe, staand op een stoel. "Geen muziek. Alleen het fluisterende geluid van goed geouwehoer. Dat is de essentie van het bruine ­café."



Mooi gesproken.



Alle gasten krijgen een cd'tje met drie nummers die Van Gasteren over De Reet schreef en de laatste editie van de krant Argos, met daarin acht pagina's over het café.



Een vrouw, hier uiteraard zwaar in de minderheid, tikt op mijn schouder. Of ik het bord op die bips heb gezien.