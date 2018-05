De Johan Cruijff Arena kleurde dit weekend roze

De veertiende editie van het meezingfeest met de Toppers begon vrijdagavond en bestond uit drie shows. De dresscode tijdens deze Circus Edition was pretty in pink.



Traditiegetrouw ontvingen de Toppers tijdens hun shows gastartiesten uit binnen- en buitenland. Dit jaar maakten Snap! (Rhythm Is A Dancer, The Power, The First The Last Eternity) en Right Said Fred (I'm Too Sexy, Don't Talk Just Kiss) hun opwachting in Amsterdam.