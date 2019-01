De Jeugd van Tegenwoordig treedt op in Olympisch Stadion

En, zo becijferde de groep zelf: 'de grootste show uit de Nederlandse hiphopgeschiedenis'.



Het concert valt samen met het duizendste optreden van De Jeugd van Tegenwoordig. Daarom krijgt de show de titel '1000' mee.



Hardste show

Producer en officieus vierde groepslid Bas Bron klinkt in een verklaring bij de aankondiging verbaasd over zijn eigen grootse plannen.



''Gaat de Jeugd in onze stad Amsterdam staan in het Olympisch Stadion, waar grootheden als André Hazes en Leonard Cohen hebben opgetreden? Dit slaat inderdaad nergens op. Maar wat slaat nog wel ergens op in onze waanzinnige wereld deze dagen? Maar één ding is zeker. Op 7 juni speelt de Jeugd de hardste show allertijden. Dit wordt een viering van het leven met al onze fans.''



De Jeugd van Tegenwoordig - verder bestaand uit Willie Wartaal (Olivier Locadia), Faberyayo (Pepijn Lanen) en Vjeze Fur (Freddie Trathlener) - speelde al twee keer in een uitverkochte AFAS Live. Afgelopen herfst speelde de groep vijf keer in één week in de Melkweg. Ook al die concerten raakten uitverkocht.



De groep brak in 2005 door met de nummer 1-hit Watskeburt?! Andere bekende nummers zijn Sterrenstof (2010), Hollereer (2008) en Get Spanish (2011).



De kaartverkoop voor het concert in het Olympisch Stadion begint maandag om 10.00 uur.



