De hort op zonder drukte: het kan deze week

Laatste weekje dromen

De tentoonstelling We Have a Dream, over Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela is deze week voor het laatst te bezoeken. Nog heel even kun je in De Nieuwe Kerk alles leren over de wereld van de drie leiders, het onrecht, de hoop, de grote historische momenten en hun persoonlijke leven.

Tot en met zondag 4 februari (10.00-16.30)

De Nieuwe Kerk