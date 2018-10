De geschiedenis herschreven

Een van de historische figuren is Hendrik Adrianis, beschermeling van Wilhelmina van Pruisen. Volgens de overlevering hield Wilhelmina erg van hele mooie jongetjes.



Tjon A Fong: "Dan ben ik benieuwd wie model heeft gestaan."



Zijn grote grijns en het gelach in de zaal geven het antwoord wel een beetje weg.



Sylvana Simons is geportretteerd als Elisabeth Samson, de rijkste vrouw in de kolonie Suriname. Ze had diverse plantages en een vermogen van 18 miljoen gulden.



Simons: "Ze was de eerste vrijgeboren zwarte vrouw in Suriname. Toen ze naar Nederland kwam, werd ze gezien als exotische elite."



Zo kan het dus ook.



Het gouden doek valt, in drie etappes. Schitterende foto's inderdaad, in Rembrandtstijl genomen in de Stadsschouwburg.



Er is drank en inderdaad Surinaamse catering in grote taart­dozen. Maurice Appelman, van ­OSCAM: "Dit was meer een inhoudelijk programma. Normaal wordt hier na afloop meteen met de heupen bewogen."



Ik geloof hem meteen.