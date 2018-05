De foodfestivals van dit weekend: van vegan tot sushi

Taste

Voor het tiende jaar op rij brengt Taste 'de beste restaurants van Amsterdam' samen om in festivalvorm bezoekers te laten proeven van hun kunsten. Dit jaar kun je in het Amstelpark proeven van 24 restaurants, waaronder Baut, The Harbour Club en Ron Gastrobar Indonesia.

1 juni - 3 juni (€12)

Amstelpark



Club Rum

De tweede editie van het rumfestival heeft wederom als missie de bekendheid van de drank onder de Amsterdammers te vergroten. Dit keer is het festival in Pakhuis West, waar meer ruimte is dan op de vorige locatie en dus ook meer verschillende soorten rum geproefd kunnen worden.

2 juni (€40)

Pakhuis West



Veggie Festival

In de Scheepsbouwloods en een deel van het NDSM terrein vindt dit jaar voor het eerst het Veggie Festival Amsterdam plaats. Met vegetarische, glutenvrije en veganistische gerechten richt het festival zich op de bewuste smulpaap. Een eetfestijn is natuurlijk niets zonder muziek, dus klinkt er de hele dag live muziek.

15, 16, 17 juni

Scheepsbouwloods & NDSM terrein