De fijnste hotspots langs tram 14

Five Brothers Fat

De mediterraanse eetcultuur met wat Amsterdamse branie. Geen tapas, maar mooie tussengerechten van de hand van chef-kok Klos. Five Brothers Fat is geen chique bedoening. Je staat er, net als in Barcelonese xampanyerias, af en toe best in de drukte. Het rumoer gaat tot laat door, met cava en champagne.

De Clercqstraat 56, halte Bilderdijkstraat



The Fat Pie

Verwacht geen Scandinavische hipsterbar: The Fat Pie is een archetypisch Amerikaanse café, met foute gordijntjes, neonlicht, en gele banken. De eigenaars (die ook Rotisserie Amsterdam runnen), maken alles zelf - van de ingemaakte augurken tot het brood. Het is Amerikaans comfortfood, maar wel op hun manier.

De Clercqstraat 79, halte Bilderdijkstraat



What is Hip

Nee, deze interieurzaak is echt geen IKEA. Er is geen ballenbak en ze hebben ook geen gehaktballetjes. Die zijn niet hip, vinden ze bij What is Hip. Wat dan wel? De nieuwste meubels van Nederlandse merken Zuiver, HK Living, Dutchbone, BePureHome en Woood.

Admiraal de Ruijterweg 51, halte Admiraal de Ruijterweg