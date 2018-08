De fijnste bierterrassen van West

Ze bestaan nog: de buurtcafés waar het altijd vrijdagmiddag, klokslag half zes lijkt te zijn. 't Binnepretje (Bos en Lommerweg 133), (inclusief spelfaud), is er zo een. De bierselectie is zeker niet de avontuurlijkste van de stad, maar daar malen we niet om: de goede zonligging en de onverslaanbare sfeer maken alles goed.



Het is hier buitengewoon goed mensen kijken, sfeer proeven en genieten van een prima getapt glas bier. Terwijl de soms hoogoplopende Jordanese discussies en borreltafelpraat achtergrondgeluid als een klaterend bergbeekje leveren, ontrolt de culturele en maatschappelijke integratie zich voor je ogen.



Zin in goed bier en een gaaf terras waarbij je niet per se in zon hoeft te zitten? Checkpoint Charlie (Nassaukade 48) biedt bier en Berlijnse sfeer in de Staatsliedenbuurt. Naast een excellent bieraanbod met nationale en internationale toppers vind je hier goede tosti's en dito ­curryworst, met een flipperkast als extra attractie.



Intrigerende mix van rebelse kunst, levensgenieters en beproefde multiculti kletsika, zowel binnen als op het terras. Vervelen is hier geen optie, want alleen al de bierkaart leest als een spannend jongensboek.