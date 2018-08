De fijnste bierterrassen buiten de Ring

De 'duurzaam ondernemen'-ambiance is tegelijkertijd grootstedelijk: kantoorkolossen en overal ­treinen maken dat je je in een daktuin voelt. Bier aan tafel wordt hier heel serieus genomen met goed advies welk bier bij welk gerecht past (en ­omgekeerd); ook worden sommige gerechten met bier bereid. En dan is daar dat heerlijke terras.



De Proefzaak (Hullenbergweg 6) is een onvermoede plek in de Bijlmer tussen grote, grijze, kantoorgebouwen. Er is een prettig terras dat verbonden is aan het Kleiklooster en Brouwerij Kleiburg - je kunt de brouwketels achter een glazen wand bewonderen.



In de nabijgelegen Bijlmerflat Kleiburg vestigde zich onder andere een kloostergemeenschap, gewijd aan een spiritueel en gastvrij leven: in het proeflokaal komen mensen samen rond bier en eten. In hun eigen woorden klinkt het toch het mooist: 'Goed kloosterbier maakt het leven mooier, net als aandacht voor elkaar'.



Technisch gezien geen buitengebied, want binnen de Ring, maar vanwege de surrealistische schoonheid toch hier opgenomen: Proeflokaal 't Nieuwe Diep (Flevopark 13a).