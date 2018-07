De Etsy Showroom: vegan zeep en een riem onder een stolp

Het is lastig uitleggen wat Etsy is. Dingetjes. Spulletjes. Ik zie alleen vrouwen.



Bijvoorbeeld: in een gouden schaal ligt een witte porseleinen schelp. En daarop liggen dan weer twee strookjes bruine riem, met een gouden knoop. En dat kun je dan op tafel zetten, denk ik.



Die gouden schaal staat trouwens op een wit bord. Ik weet niet of die er ook bij hoort. Heel veel ligt hier op een wit bord.



Een kleurig handtasje met een roos. Een schaaltje met een houten hondje.



'For Her' staat ernaast. Dat lijkt me toch wat overbodig.



Babyschoentjes, luciferdoosjes met een papieren beest erin.



Dingetjes. Voor op tafel. Bij vrouwen thuis.



O, nu zie ik ook een tafel 'For Kids'. Een gele knuffelwalvis op een houten kruk. Een speelgoedpaard, op een wit bord.



En daar is dan ook een tafel 'For Him', geen grote. Twee manchetknopen in een wit boterbakje. Een stukje riem onder een stolp. Een brok was in een gouden schaal op een wit bord.