De bezorgfrietjes van Mana Mana verdienen een diepe buiging

Restaurant Mana Mana

Open di-zo 11.00 tot 22.00 uur

Bestellen via UberEats en Deliveroo

Prijs €40,10 voor vijf gerechtjes

Aanrader Vrijwel alles smaakt heerlijk en de porties zijn ruim, maar het meeste is wel érg vet.

De prijzen voor de hoofdgerechten liggen tussen acht en zestien euro. Of dat veel is vind ik lastig te schatten, omdat ik nog niet weet hoe groot de porties zijn, maar €7,50 voor polentafrietjes lijkt me best aan de prijs.



We zullen het zien.

Zo is het. Ik besluit vijf gerechten te kiezen: auberginefrietjes, baba ganoush, polentafrietjes, falafel en tot slot de 'psychedelic cauliflower' waar dit restaurant bekend om staat.



Al met al ben ik ruim veertig euro kwijt, bijna nog meer dan wanneer ik mijn vriendin mee uit lunchen had ­genomen. Hopelijk zijn de porties dermate groot dat ik straks nog kliekjes heb.



Rijden maar!

Na ongeveer veertig minuten belt de koerier aan met een volle tas, met daarin vijf plastic bakjes, twee porties tomatensalsa en vier (gratis) pita's. De porties zijn zeer royaal: hier kan ik zeker later nog van eten.