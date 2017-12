De beste, slechtste en gekste feestjes: een terugblik op Schuim

Gekkigheid

Bij de eerste clubavond Vertoon in de Supperclub (dresscode 'je meest extravagante pak') zag ik een meisje, gekleed in een katoenen bloesje en een luier. Jawel, een luier. Een ­modestatement dat vooralsnog niet is aangeslagen.



Een trampoline in een lingeriezaak, ik heb het met eigen ogen ­gezien. In de nieuwe Triumph in de Kalverstraat stond deze 'bounce control test'. Vrouwen konden erop bouncen om te kijken of die bh de zaken inderdaad een beetje strak hield. De medewerker sprak over speciale vering en krachtig absorberen.



Sexyland, een houten keet bij de NDSM-werf, is een grote aanwinst voor de stad, zeker als het gaat om gekkigheid. Hier maakte ik de Bar Mitswa mee van kater Bertje, en ook vond ik mezelf er terug tijdens iPhone-kattenyoga: zittend op de grond tussen jongelui, met de neus swipend over de smartphone.



Mijn vrees kwam uit: ja, daar zijn beelden van.



Of de avond die Sexy Violence heette. Het publiek had de keuze: vechten of neuken. De darkroom bleef leeg, maar in de boksring kwam de stoom ervan af. Een soort Fightclub, maar dan met vijf punkbandjes.



Ook schitterend was de zwerver die zich tijdens de Daklozendag ­begon te beklagen. Over rolkoffers.



"No good place to sleep on the street anymore. Amsterdam is only for tourists!"



Het debat over de drukte in deze stad is van vele kanten aangevlogen, maar deze was nieuw voor me.